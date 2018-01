Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя события в Иране, пожелал иранскому народу успехов в "благородной борьбе за свободу". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нетаньяху: К сожалению, европейские правительства молча наблюдают за тем, как молодые героические иранцы сражаются на улицах своих городов Фото: EPA "Сегодня я услышал заявление президента (Хасана) Рухани, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложное, но и смешное утверждение. Иранцы заслуживают лучшего. Храбрые люди выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть основные свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий", – сказал израильский премьер.По его словам, тегеранский режим тратит огромные средства на подавление свобод, запрет социальных сетей, аресты несогласных, тогда как эти деньги можно было направить на строительство школ и больниц.Создание атмосферы страха не поможет властям Ирана, потому что люди в этой стране "мудры и готовы рисковать всем ради свободы", считает Нетаньяху."К сожалению, европейские правительства молча наблюдают за тем, как молодые героические иранцы сражаются на улицах своих городов. Это неправильно. Я не намерен молчать. Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне будут отличными друзьями", – отметил глава израильского правительства."Я желаю иранскому народу успехов в благородной борьбе за свободу", – добавил Нетаньяху. I wish the Iranian people success in their noble quest for freedom. pic.twitter.com/7MRC3UWzTz — PM of Israel (@IsraeliPM) 1 січня 2018 р. 28 декабря начались масштабные антиправительственные выступления в Иране.От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за четыре дня погибли 12 участников демонстраций и один полицейский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



