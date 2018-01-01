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Нетаньяху: Когда иранский режим падет, иранцы и израильтяне будут отличными друзьями
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01.01.2018 23:15
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя события в
Иране, пожелал иранскому народу успехов в "благородной борьбе за
свободу". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нетаньяху: К сожалению, европейские правительства молча
наблюдают за тем, как молодые героические иранцы сражаются на
улицах своих городов Фото: EPA "Сегодня я услышал заявление
президента (Хасана) Рухани, что Израиль стоит за протестами в
Иране. Это не только ложное, но и смешное утверждение. Иранцы
заслуживают лучшего. Храбрые люди выходят на улицы в поисках
свободы и справедливости. Они хотят вернуть основные свободы, в
которых им было отказано в течение десятилетий", – сказал
израильский премьер.По его словам, тегеранский режим тратит
огромные средства на подавление свобод, запрет социальных сетей,
аресты несогласных, тогда как эти деньги можно было направить на
строительство школ и больниц.Создание атмосферы страха не поможет
властям Ирана, потому что люди в этой стране "мудры и готовы
рисковать всем ради свободы", считает Нетаньяху."К сожалению,
европейские правительства молча наблюдают за тем, как молодые
героические иранцы сражаются на улицах своих городов. Это
неправильно. Я не намерен молчать. Этот режим отчаянно
пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И
когда режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне будут
отличными друзьями", – отметил глава израильского
правительства."Я желаю иранскому народу успехов в благородной
борьбе за свободу", – добавил Нетаньяху.
I wish the Iranian people
success in their noble quest for freedom.
pic.twitter.com/7MRC3UWzTz
— PM of Israel (@IsraeliPM) 1 січня 2018 р.
28 декабря начались масштабные антиправительственные выступления в
Иране.От властей страны требуют побороть бедность, освободить
политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить
участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.Силовики применяли
водометы и газ, задержаны десятки активистов.30
декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран.
Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.По данным
иранских СМИ, за четыре дня погибли 12 участников
демонстраций и один полицейский.
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