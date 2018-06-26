20-летнего уроженца Тростянца Руслана Баглыка 19 июня ранил снайпер боевиков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Военный умер спустя неделю после ранения Фото: dpchas.com.ua "Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, город Тростянец... Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", – написала Губа.По ее словам, военный получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня. https://www.facebook.com/tpguba/posts/1344935092317201 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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