|В новогоднюю ночь массовые мероприятия в Украине обошлись без инцидентов - МВД
|01.01.2018 23:20
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Во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1350000. ГражданВ Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.
Фото: stb.ua
Во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1350000. Граждан. Об этом 1 января заявилпервый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
По его словам, публичную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 000 правоохранителей, из которых 9600 - работники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
"Мероприятия прошли без происшествий ... Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - отметил Яровой.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в новогоднюю ночь выступил с традиционным приветствием . Прежде только президент вспомнил о недавнем обмен пленными на Донбассе и поздравил украинских военных.
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