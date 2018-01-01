Во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1350000. Граждан

Во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1350000. Граждан. Об этом 1 января заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, публичную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 000 правоохранителей, из которых 9600 - работники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"Мероприятия прошли без происшествий ... Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - отметил Яровой.