Ранее сообщалось, что в ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

"Согласно официальным данным, четыре человека погибли при недавних беспорядках в городе Доруд провинции Лурестан на западе Ирана" , - говорится в сообщении.

Подробная информация уточняется.

В частности государственное телевидение страны сообщило , что люди погибли в нескольких различных местах, однако никаких других деталей не предоставили.

Поэтому, вследствие протестов в Иране уже погибли по меньшей мере 12 человек - двое протестующих получили смертельные пулевые ранения в ночь на воскресенье 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране проходят в нескольких городах страны. Вчера появилась информация о гибели двух демонстрантов.

Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Соединенные Штаты осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщают иранские СМИ со четверга.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере: "Весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен и, кроме огромной военной мощи Соединенных Штатов, эти люди больше только боятся их лидеры" .