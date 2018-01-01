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Протесты в Иране: СМИ сообщают о более десяти погибших
01.01.2018 23:27
Протесты в Иране: СМИ сообщают о более десяти погибших
Ранее сообщалось, что в ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов
На западе Ирана при беспорядках погибли четыре человека. По данным государственного телевидения, число погибших превысило 10 человек.
Протесты в Иране: СМИ сообщают о более десяти погибших Фото: Reuters

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

"Согласно официальным данным, четыре человека погибли при недавних беспорядках в городе Доруд провинции Лурестан на западе Ирана" , - говорится в сообщении.

Подробная информация уточняется.

В частности государственное телевидение страны сообщило , что люди погибли в нескольких различных местах, однако никаких других деталей не предоставили.

Поэтому, вследствие протестов в Иране уже погибли по меньшей мере 12 человек - двое протестующих получили смертельные пулевые ранения в ночь на воскресенье 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов. 

Напомним,  антиправительственные протесты в Иране  проходят в нескольких городах страны. Вчера появилась информация о гибели двух демонстрантов.

Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Соединенные Штаты осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщают иранские СМИ со четверга.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере:  "Весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен и, кроме огромной военной мощи Соединенных Штатов, эти люди больше только боятся их лидеры" .

Также вчера  власти страны заблокировали доступ к мессенджера Telegram и социальной сети Instagram.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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