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В Нафтогазе озвучили сроки взыскания долгов с Газпрома
02.12.2019 19:14
В Нафтогазе заявили, что уже с апреля смогуть начать взыскание долгов с Газпрома
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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