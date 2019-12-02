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В Нафтогазе озвучили сроки взыскания долгов с Газпрома
02.12.2019 19:14
В Нафтогазе заявили, что уже с апреля смогуть начать взыскание долгов с Газпрома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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