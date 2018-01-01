Трагедия произошла на глазах у отца ребенка

По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре, сообщает Сайт города Шепетовка со ссылкой на информацию полиции. Водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации.

Полиция разыскивает водителя.

"По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки. По предварительной информации, мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий чтобы убедиться, нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина " , - говорится в сообщении.

Фото: shepetivka.com.ua