|В Хмельницкой области водитель на переходе сбил мать с двухлетним ребенком и сбежал: женщина погибла
|01.01.2018 23:35
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Трагедия произошла на глазах у отца ребенкаВ городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе 21-летнюю женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочкой. Мать погибла, а ребенок находится в больнице.
Фото: shepetivka.com.ua
По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре, сообщает Сайт города Шепетовка со ссылкой на информацию полиции. Водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации.
Полиция разыскивает водителя.
"По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки. По предварительной информации, мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий чтобы убедиться, нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина " , - говорится в сообщении.
Фото: shepetivka.com.ua
Напомним, с сегодняшнего дня максимальная скорость движения в населенных пунктах Украины составляет 50 км / ч .