С 1 января 2018 вводятся новые правила обращения с бытовыми отходами

Согласно изменениям, органам местного самоуправления запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов на полигонах, города и села должны обеспечить сортировку мусора по видам для переработки и утилизации, пишет "Укринформ".

Кроме того, закон предусматривает, что при избрании органами местного самоуправления или местными государственными администрациями схемы санитарной очистки предпочтение отдается предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или утилизации бытовых отходов.

Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на умышленно предназначенных для этого предприятиях или объектах.

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Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и / или электрической энергии.

Запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, обезвреживание биогаза и фильтрата.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, Украина имеет обязательства в течение ближайших лет упорядочить обращение с отходами и привести законодательство в соответствие с европейскими требованиями.