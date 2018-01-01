Во многих странах мира существует традиция новогоднего обращения президента.

Президент России в своем поздравлении не упоминал о событиях прошлого года. Он призвал людей беречь родных, помогать другим и дарить добро, передает со ссылкой на .

"Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - сказал Путин.

Белорусский президент обратился к старым и молодым людям. Посоветовал первым делиться опытом и мудростью, а вторым дерзать и творить.

"В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики непременно приведет к изменению общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их - дело многих лет!", - сказал белорусский руководитель.

Дональд Трамп обратился к американцам в Twiter.

"Поскольку наша страна быстро становится сильнее и умнее, я хочу пожелать всем моим друзьям, поклонникам, врагам, ненавидящим и даже самым бесчестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 станет отличным годом для Америки!

С Новым годом! Мы сделаем Америку большой снова, и гораздо быстрее, чем кто-либо думал, что это вероятно!

Какой год был, и мы ведь только начинаем. Вместе мы сделаем Америку большой снова! С новым годом!", - написал Трамп.

Президент Франции Эмануэль Макрон читал поздравительную речь 17 минут. Сказал, что не достигнет процветания без Европы и 2018 станет годом борьбы за европейское будущее.

"Для Европы 2018 будет решающим. Вы знаете, что я полностью погружен в эту битву, поскольку я глубоко верю, что Европа - это благо для Франции, что не сможет добиться успеха без сильной Европы, которая сама стала бы сильнее", - заявил он.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не смогут начать ядерную войну, потому что ядерная кнопка у него на столе.

"Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе. Вся территория окажется в зоне поражения, если Пхеньян решит нанести ядерный удар. Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны", - сказал Ин.

Вслед за президентом Петром Порошенко поздравили украинцев с Новым 2018 годом Владимир Гройсман, экс-губернатор Одесской области .

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