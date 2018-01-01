Акция в Нью-Йорке в поддержку осужденного в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова прошла накануне Нового года в "очень холодную" погоду. Акция прошла 31 декабря Фото: Андрей Загданский / Facebook "Мы пришли и сказали "Освободите Олега Сенцова". И еще мы сказали, что мы помним о нем. И будем думать о нем в новогоднюю ночь. Было очень холодно. Бесконечно благодарен всем, кто пришел и всем, кто хотел, но у кого не получилось", – написал он. https://www.facebook.com/andrei.zagdansky/posts/1570436109658709 "Радіо Свобода" отмечает, что акция прошла возле консульства РФ.В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск.13 октября адвокат Сенцова сообщил, что режиссер былдоставлен в колонию строгого режима в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.13 ноября стало известно, что Сенцов в колонии Лабытнанги две недели провел в штрафном изоляторе.По словам адвоката Дмитрия Динзе, у Сенцова во время этапа начались проблемы с сердцем, он сильно похудел. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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