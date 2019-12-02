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В ЮНИСЕФе заявили, что на Донбассе страдают 430 тысяч детей
02.12.2019 19:51
ЮНИСЕФ: На Донбассе страдают 430 тысяч детей из-за последствий войны Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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