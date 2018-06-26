В результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Ковель в Ровенской области, погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

ДТП произошло 25 июня в 19:13 близко села Орловка Сарненского района. Столкнулись два автомобиля с маршрутным автобусом.

"В результате погибли 4 человека и пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу", - сообщили в ведомстве.

Подразделение ГСЧС привлекалось для проведения деблокации пострадавших и погибших.

Ранее о четырех погибших в этом ДТП сообщила журналистка Инна Белецкая.

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