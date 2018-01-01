|В Украине заработал Дорожный фонд: Емельян рассказал о 47000000000 на дороги в 2018-м
|01.01.2018 23:50
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"Укравтодор" будет отвечать только за 50000 километров дорог, а другие 120 000 будут подчинены областном уровнюС сегодняшнего дня, 1 января, в Украине начинает работать Дорожный фонд. На дороги в 2018-м выделят около 47000000000 гривен.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян.
"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирования. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн" , - рассказал он.
Министр добавил, что с началом нового года "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. Километров дорог, а другие 120 тыс. Будут подчинены областном уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.
"Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев" , - добавил Емельян.
Также Емельян напомнил, что с 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км / ч, и повышаются штрафы за превышение скорости.
"За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение - 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 грн, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен " , - напомнил министр.
Глава МИУ также вспомнил о льготах на ввоз электрокаров.
"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Более НДС и налог платить не нужно" , - отметил он.
Напомним, в декабре 2016 года президент Петр Порошенко подписал три закона, которые предусматривают создание Дорожного фонда и меняют систему управления автодорогами общего пользования.