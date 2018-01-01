|
Бельгия и Нидерланды обменялись территориями
|
01.01.2018 23:54
|
Изменение русла реки Маас стало причиной соглашения о взаимных
уступках пограничных территорий. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Бельгия и Нидерланды изменили линию госграницы на
реке Маас Фото: EPA Бельгия получила полуостров площадью в 3 га, а
Нидерланды – участок в 16 га.Основанием для корректировки
границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в
Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе. В результате
инженерных работ во второй половине ХХ века принадлежавший Бельгии
остров стал полуостровом, связанным с территорией Нидерландов. И
наоборот – нидерландский остров присоединился к бельгийскому
берегу.Поскольку оба государства являются членами Евросоюза и
Шенгена, это не создавало проблем для местных жителей, но сильно
затрудняло работу полиции. В случае сообщения о преступлении на
бывшем бельгийском острове, размер которого – примерно 23
футбольных поля, нидерландские правоохранители не могли туда
заходить. А бельгийские полицейские могли попасть туда только на
лодке, поскольку не имеют права ехать на вызов транзитом через
территорию Нидерландов.На полуострове совершались преступления,
связанные с наркотрафиком. В 2012 году там нашли обезглавленное
тело, и полиция Бельгии долгое время не могла начать расследование
этого преступления, отмечает Deutsche Welle.В 2015 году
правительства двух стран договорились об обмене территориями,
который стал первым изменением границ после бельгийско-голландского
соглашения 1843 года.Окончательное соглашение было подписано в
ноябре 2017 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира