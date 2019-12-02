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ГБР арестовало полицейского, который требовал взятку в $6 тыс.
02.12.2019 20:10
Сотрудники ГДР арестовали полицейского, требовавшего взятку в размере 6 тыс. долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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