На вече высказали предположение, что в следующем году народ на выборах поддержит националистические организации

Майдан стал конечным пунктом несколькотысячной факельного шествия сторонников Бандеры, пишет "Укринформ".

Участники марша с зажженными факелами и национальными флагами и знаменами националистических организаций прошли от парка Тараса Шевченко, дальше по улице Владимирской, бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана.

С импровизированной сцены, организованной посреди Майдана, выступили представители националистических организаций, в частности ВО "Свобода", Правого сектора, Национального корпуса, ОУНу, КУН и других. Основная тема выступлений - необходимость смены власти в стране.

Так, по мнению народного депутата "свободовца" Андрея Ильенко, к власти должны прийти украинские националисты. Он высказал предположение, что в следующем году, когда состоятся парламентские и президентские выборы, украинский народ поддержит националистические организации.

В конце митинга ведущий анонсировал на вторник, 2 января, на двенадцатый час акцию у главного управления полиции в Киеве на улице Владимирской с требованием тщательного расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровськои, тело которой 1 января обнаружили в реке на Киевщине.