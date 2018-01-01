|Марш в честь Бандеры завершился: националисты провели вече на Майдане и разошлись
|01.01.2018 23:57
|
На вече высказали предположение, что в следующем году народ на выборах поддержит националистические организацииНа столичном Майдане Независимости украинские националистические организации провели митинг по случаю 109-й годовщины со дня рождения борца за независимость Украины Степана Бандеры.
Фото: pravda.com.ua
Майдан стал конечным пунктом несколькотысячной факельного шествия сторонников Бандеры, пишет "Укринформ".
Участники марша с зажженными факелами и национальными флагами и знаменами националистических организаций прошли от парка Тараса Шевченко, дальше по улице Владимирской, бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана.
С импровизированной сцены, организованной посреди Майдана, выступили представители националистических организаций, в частности ВО "Свобода", Правого сектора, Национального корпуса, ОУНу, КУН и других. Основная тема выступлений - необходимость смены власти в стране.
Так, по мнению народного депутата "свободовца" Андрея Ильенко, к власти должны прийти украинские националисты. Он высказал предположение, что в следующем году, когда состоятся парламентские и президентские выборы, украинский народ поддержит националистические организации.
В конце митинга ведущий анонсировал на вторник, 2 января, на двенадцатый час акцию у главного управления полиции в Киеве на улице Владимирской с требованием тщательного расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровськои, тело которой 1 января обнаружили в реке на Киевщине.
Завершилось вече исполнением гимна украинских националистов. После этого участники акции разошлись.