37-річні Кейт Міддлтон і принц Вільям вже почали підготовку до Різдва. Королівська пара взяла судьба у святковому телевізійному шоу.







Подружжя з'явилося на передачу популярного британського гуру кулінарії, 84-річної Мері Беррі. Онук королеви Великобританії з дружиною влаштували вечірку на честь співробітників благодійних організацій, які працюватимуть у свята.







Разом з кулінарною письменницею герцог і герцогиня Кембриджські приготували різдвяну вечерю. Кейт Міддлтон вибрала стильний образ для появи на екрані. Вона одягла сукню Alessandra Rich в святкових червоних відтінках.



Випуск передачі Мері Беррі вийде в ефір на каналі BBC One 16 грудня.



