|Кейт Міддлтон і принц Вільям приготували великий торт (Фото)
|02.12.2019 20:22
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Подружжя з'явилося на передачу популярного британського гуру кулінарії, 84-річної Мері Беррі. Онук королеви Великобританії з дружиною влаштували вечірку на честь співробітників благодійних організацій, які працюватимуть у свята.
Разом з кулінарною письменницею герцог і герцогиня Кембриджські приготували різдвяну вечерю. Кейт Міддлтон вибрала стильний образ для появи на екрані. Вона одягла сукню Alessandra Rich в святкових червоних відтінках.
Випуск передачі Мері Беррі вийде в ефір на каналі BBC One 16 грудня.
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