От 1 января 2018 вводится упрощения визового режима для граждан Украины

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме в приветственном слове по случаю завершения года Японии в Украине.

"Год Японии в Украине не ограничился только культурной составляющей. Киев посещала делегация Японской федерации бизнеса" Кейданрен ", происходило много лекций дипломатических экспертов, визит Председателя Верховной Рады Андрей Парубий в Японию и другие мероприятия также имели место. Особенно стоит отметить, что благодаря реализации Года Японии был открыт офис JICA (Японского агентства международного сотрудничества, - ред.) в Украине, а также от 1 января 2018 будут введены упрощения визового режима для граждан Украины " , - отметил посол.

Ранее в посольстве Японии заявляли о том, что будет вводиться упрощенная процедура выдачи виз. В частности сообщалось о том, что срок действия многократных виз увеличат с 3 до 5 лет.

Напомним, ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украина, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ .