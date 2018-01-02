Сначала полеты будут проходить один раз в неделю

Как сообщает avianews.com, об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика.

Сначала полеты в Грузию будут выполняться 1 раз в неделю по пятницам, а с 19 июня придадут второй рейс по вторникам.

Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15 (прилет в 15:00), вылет из Львова в Батуми - в 16:00, прилет в 19:50.

В системе бронирования продажу на рейсы открыт до конца сентября. Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн. в обе стороны, к цене включено питание и провоз багажа 23 кг.

Последний раз "Yanair" анонсировала начало полетов из Львова в Батуми в ноябре 2017 года, однако продажа билетов тогда не открывала. Сейчас прямое авиасообщение между Львовом и Грузией отсутствует.

В 2014 году лоу-кост Wizz Air планировал открыть рейсы из Львова в Кутаиси, а МАУ - из Львова в Батуми, однако запланированные полеты были отменены.