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Зеленский подписал указ СНБО о решениие усиления энергетической безопасности
02.12.2019 20:47
Владимир Зеленский подписал приказ СНБО об усилении эффективности касательно энергетической безопасности Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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