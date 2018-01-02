Около двух часов компьютер выдавал участникам только выигрышные билеты

Ошибка произошла в работе моментальной рождественской лотереи, когда на билете должно совпасть по меньшей мере пять одинаковых символов, пишет The New York Times. Компьютер выдавал участникам только бумажки с выигрышем, следовательно вскоре в точках продаж образовались очереди.

Две американки рассказали, что выиграли почти 18 тыс. Долларов, вовремя начав скупать билеты. Однако, когда они пришли получить деньги, технический сбой уже заметили и им отказали в выплатах. Вместе они потратили на билеты около 200 долларов.

Когда организаторы узнали о проблеме, они закрыли продажу билетов. Всего компания должна выплатить участникам 19600000 долларов. Она пообещала запустить новую лотерею до конца января и тогда же отдать деньги победителям.

Напомним, в США в лотерее Mega Millions разыграли джекпот на сумму $ 393 млн .

69-летнему канадцу Жюлю Парана повезло во второй раз за девять лет выиграть в лотерее джекпот в более миллиона долларов .