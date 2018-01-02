Акции протеста проходят в иранских городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз и других, напомнили в Министерстве иностранных дел Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.41 | комментариев: В Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания В ведомстве отметили, что митинги и шествия проходят в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хоррамабад, Ахваз и других.В чрезвычайных ситуациях украинцам рекомендуется обращаться в посольство Украины в Иране. МИД опубликовал контактные данные диппредставительства.28 декабря в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки активистов.30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за время протестов погибли 12 участников демонстраций и один полицейский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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