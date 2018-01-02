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МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения митингов в Иране
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02.01.2018 00:17
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Акции протеста проходят в иранских городах Мешхед, Тегеран,
Керманшах, Кум, Шираз, Табриз и других, напомнили в Министерстве
иностранных дел Украины. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.41 | комментариев: В Тегеране
протестующие пытались штурмовать государственные здания В ведомстве
отметили, что митинги и шествия проходят в городах Мешхед, Тегеран,
Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан,
Сабзевар, Хоррамабад, Ахваз и других.В чрезвычайных ситуациях
украинцам рекомендуется обращаться в посольство Украины в Иране.
МИД опубликовал контактные данные диппредставительства.28 декабря в
Иране начались самые масштабные за последние восемь лет
антиправительственные выступления. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки
активистов.30 декабря в столице Ирана Тегеране
протестующие пытались штурмовать государственные здания.По
данным иранских СМИ, за время протестов погибли 12
участников демонстраций и один полицейский.
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