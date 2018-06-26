Завтра на Западе ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирскую и Винницкую области. И еще немного пройдут дожди в районе Приазовья. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко,передает со ссылкой на .

"Большинство областей постоят во вторник в сухом воздухе. Температура воздуха постепенно повышается после похолодания, в течение дня + 24 + 27. На Востоке и Юге уже восстановятся "тридцатку", + 25 + 30 градусов", - пишет Наталья Диденко.

Однако на Западе еще будет свежо, + 19 + 24 градуса, а в Карпатах +11 +18 градусов. Ночью в горах даже холодно, +5 +12 градусов.

"В завтра +25 и без осадков. 28, 29, 30.06 - периодические грозовые дожди, жара.

1 июля - резкое похолодание, от +30 до +18 градусов.

28-го июня много дождей, в сильных ливней, появится в Винницкой, в южных районах Хмельницкой, Тернопольской областей, в Черновицкой области.

Середина недели вообще будет с неустойчивой погодой на Западе, Севере, в Центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области - дожди, кое-где сильные ливни, грозы, град и шквалы. Периодически, конечно, но вероятность высока.

Восток и большая часть Юга - в основном сухой стабильной погоде.

Прохладная погода в понедельник сохранится на Западе.

На Западе Украины будет доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально + 6 + 12, в Карпатах + 2 + 6 градусов, максимально + 18 + 23 градуса, в Карпатах + 12 + 17 градусов

На Востоке - без осадков, + 25 + 29 градусов.

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