|Бейонсе в ультракороткій сукні на прем"єрі фільму (Фото)
|02.12.2019 21:37
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На цей раз Бі прийшла на прем'єрний показ фільму Queen & Slim, режисером якого стала автор її кліпу Limonade Меліна Матсукас. Дружина репера вибрала ефектний образ в стилі мілітарі. Вона одягла ультракоротке плаття Balmain зі структурованими плечима. Плісе в області талії підкреслило її форми і додало родзинку всьому ансамблю. Сяючі босоніжки і пишна зачіска зірки стали завершальними штрихами. Сонцезахисні окуляри і довгі сережки в якості аксесуарів відмінно вписалися в загальну концепцію.
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