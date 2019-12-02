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Бейонсе в ультракороткій сукні на прем"єрі фільму (Фото)
02.12.2019 21:37
38-річна Бейонсе вміє дивувати. Співачка все рідше виходить у світ, тому кожен її новий образ викликає незмінний інтерес шанувальників.

На цей раз Бі прийшла на прем'єрний показ фільму Queen & Slim, режисером якого стала автор її кліпу Limonade Меліна Матсукас. Дружина репера вибрала ефектний образ в стилі мілітарі. Вона одягла ультракоротке плаття Balmain зі структурованими плечима. Плісе в області талії підкреслило її форми і додало родзинку всьому ансамблю. Сяючі босоніжки і пишна зачіска зірки стали завершальними штрихами. Сонцезахисні окуляри і довгі сережки в якості аксесуарів відмінно вписалися в загальну концепцію.

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Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)


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