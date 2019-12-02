38-річна Бейонсе вміє дивувати. Співачка все рідше виходить у світ, тому кожен її новий образ викликає незмінний інтерес шанувальників.



На цей раз Бі прийшла на прем'єрний показ фільму Queen & Slim, режисером якого стала автор її кліпу Limonade Меліна Матсукас. Дружина репера вибрала ефектний образ в стилі мілітарі. Вона одягла ультракоротке плаття Balmain зі структурованими плечима. Плісе в області талії підкреслило її форми і додало родзинку всьому ансамблю. Сяючі босоніжки і пишна зачіска зірки стали завершальними штрихами. Сонцезахисні окуляри і довгі сережки в якості аксесуарів відмінно вписалися в загальну концепцію.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Лис 2019 р. о 12:32 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 30 Лис 2019 р. о 12:37 PST

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