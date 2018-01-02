Лидеры стран G7 в июне 2018 обсуждать рынок труда будущего и продвижения прав женщин

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

С 1 января Канада по принципу ротации председательствует в объединении, в который также входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.

Трюдо, чей правительство сделало равенство прав и возможностей мужчин и женщин одним из краеугольных камней государственной политики, добавил, что между других тем встречи - "чистая" энергетика, рост экономики и рынок труда будущего, говорится на сайте саммита .

G7, однако, не принимает обязательственных решений - это встреча мировых лидеров для обмена мнениями и выработки общих позиций по важным вопросам глобальной повестки дня.