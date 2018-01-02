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"Деды развлекали". Сотник заявил, что новогодний концерт на телеканале "Россия 1" показал его проблемы с деньгами
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02.01.2018 00:25
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По словам российского журналиста и блогера Александра Сотника,
"Новогодний голубой огонек-2018" на телеканале "Россия 1" развлекал
телезрителей исполнителями возрастной категории "60 плюс".
Сотник: "Россия 1", дешево снимаешь Фото: Саша Сотник /
Facebook "На пять минут включили телевизор. Не для себя. Детей
развлечь. М-да... Деды развлекали. Это не "Голубой
огонек", а "Голубой напалм". "60 плюс" развлекают страну. И
примкнувшая к ним бородатая женщина Киркоров. И прильнувшая к ней
Баскова. Кто сказал, что над дедушками надо смеяться? Это ведь
грешно: ржать над инвалидствующими петросянами-винокурами. Я бы не
решился – на том свете припомнят и отправят жариться", –
отметил он.Сотник назвал телеканал "сукой"."Россия 1", ты мало
того, что дешево снимаешь (вижу, с деньгами совсем швах), ты еще и
зрителя грешить заставляешь", – заявил журналист.
https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1495527867226740
По информации телеканала "Россия 1", участие в концерте "Новогодний
голубой огонек-2018" принимали, в частности, Григорий Лепс,
Ани Лорак, Alekseev, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова,
Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару, Светлана Лобода.
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