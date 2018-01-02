По словам российского журналиста и блогера Александра Сотника, "Новогодний голубой огонек-2018" на телеканале "Россия 1" развлекал телезрителей исполнителями возрастной категории "60 плюс". Сотник: "Россия 1", дешево снимаешь Фото: Саша Сотник / Facebook "На пять минут включили телевизор. Не для себя. Детей развлечь. М-да... Деды развлекали. Это не "Голубой огонек", а "Голубой напалм". "60 плюс" развлекают страну. И примкнувшая к ним бородатая женщина Киркоров. И прильнувшая к ней Баскова. Кто сказал, что над дедушками надо смеяться? Это ведь грешно: ржать над инвалидствующими петросянами-винокурами. Я бы не решился – на том свете припомнят и отправят жариться", – отметил он.Сотник назвал телеканал "сукой"."Россия 1", ты мало того, что дешево снимаешь (вижу, с деньгами совсем швах), ты еще и зрителя грешить заставляешь", – заявил журналист. https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1495527867226740 По информации телеканала "Россия 1", участие в концерте "Новогодний голубой огонек-2018" принимали, в частности, Григорий Лепс, Ани Лорак, Alekseev, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару, Светлана Лобода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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