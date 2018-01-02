Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не знает, где состоятся поединки против сборных Японии и Саудовской Аравии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Шевченко: Мы хотим провести как можно больше контрольных матчей Фото: ЕРА "Мы хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте – два, а по окончании сезона – еще три. Все идет к тому, что мы начнем год матчами с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, договор с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года", – отметил он.Место проведения ближайших спаррингов сборной пока не согласовали."Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", – заявил Шевченко.Сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который состоится с 14 июня по 15 июля в России. Последний – товарищеский – поединок национальная команда провела 10 ноября 2017 года, обыграв сборную Словакии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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