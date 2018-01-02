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Сборная Украины проведет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией – Шевченко
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02.01.2018 00:33
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не знает, где
состоятся поединки против сборных Японии и Саудовской Аравии. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 |
комментариев: Шевченко: Мы хотим провести как можно больше
контрольных матчей Фото: ЕРА "Мы хотим провести как можно больше
контрольных матчей. В марте – два, а по окончании
сезона – еще три. Все идет к тому, что мы начнем год матчами с
Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, договор с
японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в
самом начале года", – отметил он.Место проведения ближайших
спаррингов сборной пока не согласовали."Точно могу сказать, что
пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне
устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата
мира", – заявил Шевченко.Сборная Украины не сумела пробиться в
финальную часть чемпионата мира 2018 года, который состоится с 14
июня по 15 июля в России. Последний – товарищеский –
поединок национальная команда провела 10 ноября 2017 года, обыграв
сборную Словакии.
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