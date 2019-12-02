49-річна Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Результатом вона поділилася в офіційному акаунті в Інстаграм.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 2 Гру 2019 р. о 2:42 PST



У ролику перша леді США в кремовому тотал луці прогулюється по коридорах і холах президентської резиденції. Всюди стоять святкові ялинки, прикрашені різдвяними іграшками, сяючими гірляндами і штучним снігом.



У цьому році темою святкового декору став американський патріотизм, про що Меланія повідомила в підписі до відео.



«Дух Америки» сяє в Білому домі! Я рада поділитися з вами прекрасним експонатом патріотизму і перебуваю в захваті від того, що кожен бажаючий може відчути красу різдвяного сезону!» - написала місіс Трамп.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 1 Гру 2019 р. о 8:08 PST

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