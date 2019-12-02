|Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім на Різдво
|02.12.2019 22:15
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У ролику перша леді США в кремовому тотал луці прогулюється по коридорах і холах президентської резиденції. Всюди стоять святкові ялинки, прикрашені різдвяними іграшками, сяючими гірляндами і штучним снігом.
У цьому році темою святкового декору став американський патріотизм, про що Меланія повідомила в підписі до відео.
«Дух Америки» сяє в Білому домі! Я рада поділитися з вами прекрасним експонатом патріотизму і перебуваю в захваті від того, що кожен бажаючий може відчути красу різдвяного сезону!» - написала місіс Трамп.
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