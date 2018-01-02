В Австралии разбился одномоторный самолет DHC-2 Beaver. В аварии погиб исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники, передает со ссылкой на .

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника умерли в результате аварии самолета в Австралии 31 декабря 2017", - заявили в компании Compass Group.

Среди погибших двое 25 и 23-летние сыновей миллионера, 48-летняя невеста и ее 11-летняя дочь. Казинсу было 58 лет.

Причины падения самолета выясняются.

По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

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