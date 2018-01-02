|Миллионер вместе с семьей погиб в авиакатастрофе
|02.01.2018 00:36
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В Австралии разбился одномоторный самолет DHC-2 Beaver. В аварии погиб исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники, передает со ссылкой на .
"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника умерли в результате аварии самолета в Австралии 31 декабря 2017", - заявили в компании Compass Group.
Среди погибших двое 25 и 23-летние сыновей миллионера, 48-летняя невеста и ее 11-летняя дочь. Казинсу было 58 лет.
Причины падения самолета выясняются.
По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
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