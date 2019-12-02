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Савченко рассказала о своей личной жизни
02.12.2019 22:36
Савченко призналась, что ей много раз предлагали выйти замуж Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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