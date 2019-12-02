Савченко рассказала о своей личной жизни - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Савченко рассказала о своей личной жизни
02.12.2019 22:36
Савченко призналась, что ей много раз предлагали выйти замуж
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
предлагали
выйти
замуж
раз
много
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->