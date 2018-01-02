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Украинские активисты призвали выйти на протест в связи с убийством правозащитницы Ноздровской
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02.01.2018 00:40
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2 января возле управления Нацполиции Киевской области пройдет акция
с призывом найти убийц юриста Ирины Ноздровской. Общественный
деятель Маси Найем анонсировал проведение в этом месяце
всеукраинской акции протеста против безнаказанности. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев:
Гибель Ноздровской станет поводом для уличных акций в Украине,
заявил Маси Найем Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Собираемся
возле областного управления полиции Киевской области с требованием
привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а
также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии,
поскольку ей также часто угрожали. Убийцы должны понести
наказание", – говорится в анонсе мероприятия.Ветеран АТО и
общественный деятель Маси Найем заявил, что в январе в Украине
будет организовано масштабное выступление "против
безнаказанности"."Им нужна жесткая реакция, без компромиссов? Они
ее получат. Я хочу всеукраинскую акцию протеста против
безнаказанности в Украине. Ориентир – конец января. Может,
раньше", – написал Найем в Facebook.
https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/1612811055431079
Сегодня в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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