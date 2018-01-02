2 января возле управления Нацполиции Киевской области пройдет акция с призывом найти убийц юриста Ирины Ноздровской. Общественный деятель Маси Найем анонсировал проведение в этом месяце всеукраинской акции протеста против безнаказанности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: Гибель Ноздровской станет поводом для уличных акций в Украине, заявил Маси Найем Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Собираемся возле областного управления полиции Киевской области с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей также часто угрожали. Убийцы должны понести наказание", – говорится в анонсе мероприятия.Ветеран АТО и общественный деятель Маси Найем заявил, что в январе в Украине будет организовано масштабное выступление "против безнаказанности"."Им нужна жесткая реакция, без компромиссов? Они ее получат. Я хочу всеукраинскую акцию протеста против безнаказанности в Украине. Ориентир – конец января. Может, раньше", – написал Найем в Facebook. https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/1612811055431079 Сегодня в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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