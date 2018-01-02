Лозунг марша: "За славу героев! За будущее детей!"

Как сообщает "Укринформ", около тысячи сторонников лидера украинских националистов отправились маршем от парка Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик. Участники акции идут с зажженными факелами и с национальными флагами, а также с флагами ВО "Свобода" и "Правого сектора".

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Возглавляет колонну девушка с венком на голове, которая несет портрет Степана Бандеры. За ней шагает шеренга барабанщиков. После барабанщиков выстроены в ряд активисты развернули большой баннер с портретом Степана Бандеры и с надписью "За славу героев! За будущее детей!" .

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Активисты скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!" , "Слава нации! Смерть врагам!" , "Украина превыше всего!" По периметру колонну охраняют правоохранители. По маршруту шествия полиция перекрыла движение автомобилей.

По данным правоохранителей, в колонне в центре столицы уходит около 1 тыс. Человек. Сопровождают колонну около сотни правоохранителей, в частности работники полиции диалога. Привлечены также кинологи.