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Зеленский допускает, чо в Париже обсудит газовые вопросы
02.12.2019 22:54
Зеленский заявил, что в Париже планирует поговорить о газе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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