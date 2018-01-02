Автомобилистам в Грузии рекомендовали воздержаться от поездок и
быть осторожными на дорогах. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.36 | комментариев: В Грузии возле границы
с РФ сошла большая снежная лавина Фото: ЕРА Проезд автотранспорта с
прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30
мест запрещен на 22-километровом участке дороги Ниноцминда –
граница с Арменией и на 36-километровом участке международной
дороги Ахалкалаки – Карцахи (граница с Турцией).Кроме того,
запрещено движение всех видов транспорта на 129-м километре дороги
Кутаиси – Алпана – Мамисонский перевал, возле границы с
РФ, где сошла большая снежная лавина.В ведомстве рекомендовали
автомобилистам воздержаться от поездок и быть осторожными на
дорогах.
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