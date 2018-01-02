Автомобилистам в Грузии рекомендовали воздержаться от поездок и быть осторожными на дорогах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.36 | комментариев: В Грузии возле границы с РФ сошла большая снежная лавина Фото: ЕРА Проезд автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест запрещен на 22-километровом участке дороги Ниноцминда – граница с Арменией и на 36-километровом участке международной дороги Ахалкалаки – Карцахи (граница с Турцией).Кроме того, запрещено движение всех видов транспорта на 129-м километре дороги Кутаиси – Алпана – Мамисонский перевал, возле границы с РФ, где сошла большая снежная лавина.В ведомстве рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок и быть осторожными на дорогах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грузии дороги граница снежная рекомендовали Теги: мир