38-річна Меган Маркл і 37-річна Кейт Міддлтон так і не змогли стати близькими подругами.







Спочатку принц Вільям був проти швидкого весілля брата: ще б пак, сам він наважився на шлюб вже тоді, коли його наречену назвали «чекаючою Кетрін».



Новоспечене подружжя відразу ж викликало невдоволення не тільки британців, але і членів королівського сімейства. Нещодавно Кенсінгтонський палац навіть підтвердив, що у синів принцеси Діани виникли розбіжності. Меган і принц Гаррі дозволяють собі відверті інтерв'ю, розповідаючи про особисте, що члени сім'ї Єлизавети II намагаються ніколи не робити. Герцогиня Кембриджська особисто телефонувала Меган і намагалася пояснити їй необхідність дотримуватися приватності.



На публіці «королівська четвірка», як і раніше, продовжує з'являтися разом, але, за повідомленнями інсайдерів, вони навряд чи говорять один одному кілька фраз. Тепер Меган з чоловіком влаштували собі шеститижневі канікули, а Різдво вони не зустрінуть разом з королевою. Герцоги Сассекські відправляться в Америку до мами Меган.



Кейт Міддлтон не розуміє такого ставлення до королівських і сімейних обов'язків. Здається, зараз ситуація загострилася до краю.

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