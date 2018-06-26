В понедельник, 25 июня, наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям начал первый исторический визит в Израиль и палестинские территории, сообщает РБК-Украина .

По данным источниника, прибыв из Иордании, герцог Кембриджский приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим.

Стоит отметить, что визит принца Уильяма является неполитичным. В то же время он является первым из королевского семейства, кто побывал на священный земле.

Поездка Уильяма посвящена в основном технологиям и общим израильско-арабским проектам.

Кроме этого, принц встретится с израильскими и палестинскими лидерами и посетит достопримечательности Иерусалима и посетит мемориал памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и двое ее старших детей, принцесса Шарлотта и принц Джордж, посетили Глостершир , чтобы посмотреть на принца Уильяма, который принимал участие в турнире по поло Maserati Royal Charity Polo Trophy.

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