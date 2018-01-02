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Аргентинский футболист едва не потерял зрение из-за новогодние фейерверки - ФОТО 18+
02.01.2018 00:50
Аргентинский футболист едва не потерял зрение из-за новогодние фейерверки - ФОТО 18+
Комплект из 96 фейерверков начал взрываться практически сразу
Аргентинский нападающий уругвайского "Пеньяроля" Лукас Вьятри почти потерял зрение из-за запуска фейерверков.
Аргентинский футболист едва не потерял зрение из-за новогодние фейерверки - ФОТО 18+ Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Как пишет infobae.com, во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них попали в лицо Лукасу.

После инцидента Вьятри обратился к врачам клуба "Бока Хуниорс", где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет не менее двух месяцев.

Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Напомним, в Германии два человека погибли от ран и ожогов , полученных во время новогодних фейерверков.

На Кубе во время рождественского карнавала в городе Ремедиос после запуска фейерверков пострадали 39 человек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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