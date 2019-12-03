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Ми не чекали такого: Анна Семенович зменшила груди (Фото)
03.12.2019 00:24
Анна Семенович з тих зірок, які можуть похвалитися пишними формами. А в новому випуску «Секрет на мільйон» Анна зізналася, що зробила операцію, але груди не збільшувала, а навпаки - зробила їх меншими!

За словами Семенович, кілька років тому вона дізналася, що у неї гігантомастія - крайня ступінь збільшення молочної залози, яка буває у жінок з великим розміром:

«Коли була на консультації у мамолога, то мені порадили зменшити з дев'ятого до п'ятого розміру. Довго вибирала лікаря, їздила в Німеччину, була на прийомі в Ізраїлі. Але якось подруга порадила доктора в США, який оперує голлівудських зірок».

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Допис, поширений Семенович Анна (@ann_semenovich)



Анна розповіла, що зважилася на операцію, бо задумалася про дітей, а проблеми з грудьми могли б перешкодити грудному годуванню.

«Після пологів мені все одно доведеться вдатися до цієї операції, а інакше у мене буде молокозавод, і я зможу прогодувати всю країну», - поділилася вона.

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