|Ми не чекали такого: Анна Семенович зменшила груди (Фото)
|03.12.2019 00:24
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За словами Семенович, кілька років тому вона дізналася, що у неї гігантомастія - крайня ступінь збільшення молочної залози, яка буває у жінок з великим розміром:
«Коли була на консультації у мамолога, то мені порадили зменшити з дев'ятого до п'ятого розміру. Довго вибирала лікаря, їздила в Німеччину, була на прийомі в Ізраїлі. Але якось подруга порадила доктора в США, який оперує голлівудських зірок».
Анна розповіла, що зважилася на операцію, бо задумалася про дітей, а проблеми з грудьми могли б перешкодити грудному годуванню.
«Після пологів мені все одно доведеться вдатися до цієї операції, а інакше у мене буде молокозавод, і я зможу прогодувати всю країну», - поділилася вона.
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