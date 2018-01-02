В Днепре облили красной краской памятник "участникам установления советской власти"

В Днепре в ночь на 1 января облили красной краской "недекоммунизированный" памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе", сообщило "Радио Свобода".

Интернет издание уточнило, что памятник и территория вокруг исписаны надписями "Ганьба", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили "Радио Свобода" в общественной организации "С14", объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации "С14", она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

В информации напомнили, что ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе". По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны, что в левобережной части Днепра, подпадает под действие "законов о декоммунизации", однако до сих пор не демонтирован.

Как сообщили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.