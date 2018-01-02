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2017 год стал "исключительно" безопасным для гражданской авиации – эксперты из Нидерландов
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02.01.2018 00:55
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По данным авиационной консалтинговой фирмы To70 из Нидерландов, в
2017 году было 111 несчастных случаев с участием крупных самолетов,
и только в двух из них погибали люди. Сегодня 00.44 | комментариев:
По данным фирмы, в прошлом году было зафиксировано 111 несчастных
случаев с участием крупных самолетов, при этом не было ни одной
авиакатастрофы, связанной с незаконным вмешательством. Всего в
результате двух крушений пассажирских авиалайнеров погибли 13
человек.Для сравнения: в 2016 году была 71 авария, люди погибали в
шести случаях."Однако риски для гражданской авиации остаются
высокими, поскольку свидетельствуют о серьезности некоторых
несчастных случаев, не связанных со смертельным исходом", –
говорится в сообщении.To70 отмечает, что, по статистике, одно ЧП со
смертельным исходом с гражданской авиацией приходится на каждые 16
млн полетов.
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