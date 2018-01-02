По данным авиационной консалтинговой фирмы To70 из Нидерландов, в 2017 году было 111 несчастных случаев с участием крупных самолетов, и только в двух из них погибали люди. Сегодня 00.44 | комментариев: По данным фирмы, в прошлом году было зафиксировано 111 несчастных случаев с участием крупных самолетов, при этом не было ни одной авиакатастрофы, связанной с незаконным вмешательством. Всего в результате двух крушений пассажирских авиалайнеров погибли 13 человек.Для сравнения: в 2016 году была 71 авария, люди погибали в шести случаях."Однако риски для гражданской авиации остаются высокими, поскольку свидетельствуют о серьезности некоторых несчастных случаев, не связанных со смертельным исходом", – говорится в сообщении.To70 отмечает, что, по статистике, одно ЧП со смертельным исходом с гражданской авиацией приходится на каждые 16 млн полетов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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