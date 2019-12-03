Британська співачка і актриса кілька днів відзначала своє 29-річчя. Заключним етапом святкувань був вечір в колі найближчих друзів в одному з клубів Лас-Вегаса: з караоке, повітряними кульками та подарунками. Клуб підніс іменинниці спеціальний торт у вигляді подарункових коробочок.



Серед інших презентів також були кросівки adidas з нової колаборації з Prada, золоте кільце Cartier у вигляді пантери з двома смарагдами замість очей і, звичайно, багато-багато квітів.



Для вечірки в колі найближчих зірка не стала вибирати пафосні наряди, а вважала за краще прозорий мереживний топ, куртку і джинси.



Але і на цьому веселощі не закінчилося. На наступний день зірка разом з найближчими друзями відправилася в міні-подорож по Гранд-Каньйону, одному з найкрасивіших місць в США.









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