|Оце так день народження! Рита Ора з кільцем зі смарагдами
|03.12.2019 07:12
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Серед інших презентів також були кросівки adidas з нової колаборації з Prada, золоте кільце Cartier у вигляді пантери з двома смарагдами замість очей і, звичайно, багато-багато квітів.
Для вечірки в колі найближчих зірка не стала вибирати пафосні наряди, а вважала за краще прозорий мереживний топ, куртку і джинси.
Але і на цьому веселощі не закінчилося. На наступний день зірка разом з найближчими друзями відправилася в міні-подорож по Гранд-Каньйону, одному з найкрасивіших місць в США.
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