С 1 января 2018 украинские пограничники начали фиксировать биометрические данные россиян, въезжающих в Украину.

На 8 утра 1 января отпечатки пальцев сдали 500 граждан , сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина",

"C 00:00 1 января ввели биометрический контроль для иностранцев из 70 стран. Обычно после праздников пассажиропоток уменьшается, но тем не менее по состоянию на 8 утра уже в более 2000 иностранцев, попадают под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев. Из двух тысяч более 500 человек были гражданами России", - сказал Слободян.

Система работает без сбоев, а отпечатки пальцев берут течение нескольких секунд. Конфликтов на границе не было, отметил Слободян.

Ранее в Госдуме заявили, что Украинская также потребуется заранее предупреждать о своем визите в Россию. Биометрический паспорт при этом не будет обязательным.

Идея ввести визовый режим с Российской Федерацией не нова: впервые об этом заговорили еще в октябре прошлого года. Но дальше разговоров тогда дело не пошло, а депутаты даже поссорились на этой почве. На этот раз политики настроены более решительно.

С 1 января 2018 на границе Украины начала работать биометрическая верификация Иностранцева. Под обязательную фиксацию отпечатков пяти пальцев правой руки подпадают граждане 70 государств, в том числе России, отнесены к рисковой категории. Но требовать отпечатки могут и в других иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков.

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