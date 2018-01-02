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В первый день нового года боевики дважды прицельно обстреляли опорные пункты сил АТО
02.01.2018 00:57
В первый день нового года боевики дважды прицельно обстреляли опорные пункты сил АТО
На Донецком направлении боевики более часа вели огонь по позициям ВСУ
По информации штаба АТО, с начала суток 1 января незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды открывали огонь по опорным пунктам украинских военных.
В первый день нового года боевики дважды прицельно обстреляли опорные пункты сил АТО Фото: politeka.net

В первый день нового года на линии зиткрення снова не наблюдалось полного прекращения огня, сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО" , - рассказали в штабе.

На Донецком направлении боевики в новогоднюю ночь более часа вели огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Приазовье НЗФ обстреляли из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения оборонительные укрепления сил АТО в районе Павлополь.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано" , - подытожили в штабе.

Напомним, накануне Нового года боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины , за что получил ранения один украинский военный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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