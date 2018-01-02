На Донецком направлении боевики более часа вели огонь по позициям ВСУ

В первый день нового года на линии зиткрення снова не наблюдалось полного прекращения огня, сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО" , - рассказали в штабе.

На Донецком направлении боевики в новогоднюю ночь более часа вели огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Приазовье НЗФ обстреляли из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения оборонительные укрепления сил АТО в районе Павлополь.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано" , - подытожили в штабе.