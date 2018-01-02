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В Польше открыли реестр с данными педофилов
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02.01.2018 01:03
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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро считает, что "право на охрану
детей выше анонимности педофилов". Минюст Польши опубликовал данные
768 сексуальных преступников Фото: ms.gov.pl "Право на охрану наших
детей выше анонимности преступников. Государство несет
ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник,
который обижает детей, должен столкнуться с серьезными
последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей
анонимности", – подчеркнул глава ведомства Збигнев Зебро.По
его словам, "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы
все знали, что он является их соседом". Соответствующие изменения
внесли в Уголовный кодекс страны. Зебро напомнил, что подобный
список работает в США.Всего опубликовали имена, фотографии и
адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети
до 15 лет.Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в
которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18
лет. Также в этот список попали распространители детской
порнографии. Суды отказали в размещении информации о них в открытом
доступе. Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи,
прокуроры, а также руководители школ и летних лагерей для отдыха
детей.
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