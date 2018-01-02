"Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимность преступников", - отметил польский министр юстиции

"Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимность преступников. Закон должен обязанность защищать ребенка, а не педофила. Преступник, обижает детей, считаться с очень серьезными последствиями: не только многолетним приговором, но и потерей анонимности" , - заявил по этому поводу министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Он отметил, что именно следовательно в Уголовном кодексе будут предусмотрены более серьезные наказания за такого типа преступления.

"После выхода из тюрьмы преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом" , - подчеркнул Зебро.

Министр добавил, что такие реестры являются публичными во многих странах мира, в частности в США.

В открытой части реестра данные (имя и фамилия, фотография, год рождения и место жительства) лиц, изнасиловали детей до 15 лет, и особенно опасных сексуальных преступников. В список также попали рецидивисты, совершившие преступления о отношении несовершеннолетних (до 18 лет).

Кроме открытой части реестра еще закрыта, в которой есть подробные данные о 2614 человек. Кроме преступников из общего реестра, в нем оказались данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, но в отношении которых суды не приняли решение об изложении данных о них в открытый доступ. Кроме того, в него попали лица, сохраняющих и распространяли детскую порнографию. Закрытый список доступен для полиции, судов, прокуратур, а также руководителей школ и летних лагерей для отдыха детей.