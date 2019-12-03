По словам президента, вопрос Крыма сейчас нигде не обсуждается, есть только заявления международных партнеров Украины.

резидент Украины Владимир Зеленский считает, что в переговорах по возвращению оккупированного Крыма могли бы помочь США. Об этом президент рассказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

«Думаю, что в деле Крыма могли бы помочь США. Такой формат переговоров мог бы включать Украину, Россию, США», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что поинтересуется у других лидеров на «нормандском» саммите 9 декабря, возможен ли такой формат. Если же это невозможно, то Зеленский хотел бы определить какой-то другой формат переговоров относительно Крыма.

По его словам, вопрос Крыма сейчас нигде не обсуждается, есть только заявления международных партнеров Украины.

«Минск можно оценивать по-разному, но это, по крайней мере, какое-то место для переговоров. А вопрос Крыма в международном формате не обсуждался в течение последних пяти лет», – добавил президент.

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