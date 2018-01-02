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"Не стоит пить алкоголь". Супрун посоветовала, как избавиться от похмелья после Нового года
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02.01.2018 01:11
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует украинцам
опохмеляться утром после употребления алкоголя. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Супрун дала советы тем, кто "выпил
лишнего" на Новый год Фото: Уляна Супрун / Facebook "Не стоит пить
алкоголь для смягчения симптомов похмелья – это не поможет. Прием
дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов
похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух
следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то,
были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы
восстановиться", – отметила она.Супрун посоветовала выпить
значительное количество воды в тот же день перед сном, чтобы
восстановить водный баланс организма."Сладости помогут успокоиться
и предупредить дрожь. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях
сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие
кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с
пищеварением", – подчеркнула и.о. главы Минздрава.Также, по ее
словам, хорошим источником витаминов и минералов являются бульон и
жидкий суп с овощами или крупой.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2017529788531578:0
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