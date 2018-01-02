И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует украинцам опохмеляться утром после употребления алкоголя. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Супрун дала советы тем, кто "выпил лишнего" на Новый год Фото: Уляна Супрун / Facebook "Не стоит пить алкоголь для смягчения симптомов похмелья – это не поможет. Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться", – отметила она.Супрун посоветовала выпить значительное количество воды в тот же день перед сном, чтобы восстановить водный баланс организма."Сладости помогут успокоиться и предупредить дрожь. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением", – подчеркнула и.о. главы Минздрава.Также, по ее словам, хорошим источником витаминов и минералов являются бульон и жидкий суп с овощами или крупой. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2017529788531578:0 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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