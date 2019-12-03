|Кум Трубы пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег
|03.12.2019 08:24
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Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы. Об этом сообщает "
Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua
Как видно на фото, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является крупным деятелем в ГБР, хотя это не соответствует действительности.