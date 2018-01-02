власть президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протеста в Иране. Это обещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, информирует

“Президент Дональд Трамп и я, вице-президент США, не повторим позорную ошибку, которая допускалась в нашем государстве в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter . — нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто борется за свободу, борется против тирании”.

As long as @RealDonaldTrump is POTUS and I am VP, the United States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime ... ( 1/2) — Vice President Mike Pence (@VP) 1 января 2018

“Мы не должны и не проведем их ожидания”, — подчеркнул Пенс.

Напомним, президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской республике с четверга, вызваны внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения президента Ирана Хасана Роухани о причастности еврейского государства к иранским антиправительственным протестам.

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