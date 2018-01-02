Украина с уважением относится к истории и будет требовать такого же уважения от своих польских партнеров, заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 20.38 | комментариев: Климпуш-Цинцадзе: В каких-то случаях мы должны принести извинения. Мы это делаем. Но одновременно должны получить такие же извинения Фото: EPA "От нас требуют забыть часть истории, но так не бывает. Никто не будет забывать людей, которые боролись за Украину. Также надо понимать, что мы должны трезво оценивать их роль: кто-то ошибался, кто делал неправильные вещи, и мы это также должны признать для себя", – сказала вице-премьер.Она также считает, что Украина с уважением относится к общей истории и будет требовать такого же уважения от своих польских партнеров."В каких-то случаях мы должны принести извинения. Мы это делаем. Но одновременно должны получить такие же извинения за некоторые моменты, которые были со стороны Польши", – отметила Климпуш-Цинцадзе.13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Петр Порошенко встретились в Харькове. Они пришли к выводу, что исторические вопросы не должны влиять на стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки должны климпуш-цинцадзе будет извинения истории Теги: политика