|
Климпуш-Цинцадзе об украинско-польских отношениях: От нас требуют забыть часть истории, но так не бывает
|
02.01.2018 01:19
|
Украина с уважением относится к истории и будет требовать такого же
уважения от своих польских партнеров, заявила вице-премьер Иванна
Климпуш-Цинцадзе. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 20.38 | комментариев: Климпуш-Цинцадзе: В каких-то
случаях мы должны принести извинения. Мы это делаем. Но
одновременно должны получить такие же извинения Фото: EPA "От нас
требуют забыть часть истории, но так не бывает. Никто не будет
забывать людей, которые боролись за Украину. Также надо понимать,
что мы должны трезво оценивать их роль: кто-то ошибался, кто делал
неправильные вещи, и мы это также должны признать для себя", –
сказала вице-премьер.Она также считает, что Украина с уважением
относится к общей истории и будет требовать такого же уважения от
своих польских партнеров."В каких-то случаях мы должны принести
извинения. Мы это делаем. Но одновременно должны получить такие же
извинения за некоторые моменты, которые были со стороны
Польши", – отметила Климпуш-Цинцадзе.13 декабря 2017 года
президент Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Петр
Порошенко встретились в Харькове. Они пришли к выводу,
что исторические вопросы не должны влиять на стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира