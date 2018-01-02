Этот шаг называют одним из важнейших в попытках защитить мировую популяцию слонов

Этот шаг называют одним из важнейших в попытках защитить мировую популяцию слонов. Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30000 африканских слонов ежегодно. Об этом сообщает " ВВС Украина ".

Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года. Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%.

Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввозимой прошлого года слоновой кости на 80%.

67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.